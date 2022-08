Elezioni Regionali Sicilia: 19 le liste ammesse a Messina, esclusi una lista e due candidati

28 Agosto 2022 11:45

Elezioni Regionali Sicilia, 19 le liste ammesse a Messina. Fuori dalla competizione elettorale la lista “Siciliani liberi”. Due invece i candidati singoli esclusi

L’Ufficio centrale circoscrizionale del Tribunale di Messina ha ammesso 19 liste su 20 per le prossime elezioni regionali in Sicilia il 25 settembre. Esclusa la lista “Siciliani liberi” perchè la presentazione è stata effettuata qualche minuto dopo l’orario definitivo di deposito. Due invece i candidati singoli esclusi: Carla Maria Grazia Riscifuni della “Democrazia Cristiana” e Maria Cristina Gambino di “Azione-Italia Viva”. Per tutte e due mancava l’autentica della dichiarazione di accettazione della candidatura, in sostanza la firma non era autenticata.

Per gli esclusi c’è la possibilità di un eventuale ricorso da depositare a Messina.