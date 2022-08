ReggioMediterranea, si riparte: ufficializzati diversi colpi in entrata

4 Agosto 2022 13:14

Cinque nuovi innesti finora ufficializzati dalla ReggioMediterranea per ripartire in un nuovo campionato di Eccellenza

La Serie D sfiorata, per l’ennesima volta, ma ora la volontà di ripartire, come sempre, dall’entusiasmo, dalla programmazione e dai giovani. La ReggioMediterranea si appresta a disputare un altro campionato di Eccellenza da protagonista. Il club reggino ha deciso di non presentare domanda di ripescaggio, dopo l’iniziale volontà, con l’intenzione di conquistare la D sul campo. Senza mister Misiti, però, che dopo tre anni ha lasciato la società presieduta da Bruno Leo. Manca l’ufficialità, ma a sostituirlo sarà Natale Iannì, che ritorna a guidare la ReggioMediterranea a distanza di qualche anno.

Nel frattempo, in questi giorni, tante ufficializzazioni in entrata, soprattutto di giovani, quei giovani su cui il club con sede al Longhi Bovetto ha sempre puntato per costruire, produrre e cementare i propri successi. Ben cinque le new entry. La prima è il difensore classe 1995 Max Barnofsky, che può vantare esperienze in Serie D tra Sicilia e Calabria (Messina, Cittanova, San Luca); poi spazio a quegli argentini che tanto hanno dato alla società in questi anni: arrivano il trequartista classe ’99 Benjamin Salvador, l’esterno classe 2000 Fabrizio Diaz, l’attaccante classe 2003 Matias Mazieres e il terzino classe 2004 Nahuel Cascia Rica. Non è però finita qui: l’intenzione è di inserire altri innesti per costruire la squadra che sarà ai blocchi di partenza del campionato di Eccellenza calabrese 2022-2023.