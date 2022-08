Reggio Calabria, gli RSU del Liceo “Da Vinci”: “grave disagio delle nostre relazioni sindacali con la reggente Corrado”

31 Agosto 2022 15:07

Tre RSU della FLC CGIL del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria scrivono una nota per denunciare il “grave disagio delle relazioni sindacali avuto con l’ex reggente del Liceo scientifico Leonardo da Vinci, dott.ssa Serafina Corrado”

“Con la fine dell’anno scolastico 2021/2022 ci troviamo costretti a rendere noto il grave disagio delle relazioni sindacali avuto tra l’ex reggente del Liceo scientifico Leonardo da Vinci, dott.ssa Serafina Corrado e le tre RSU della FLC CGIL che democraticamente hanno ricevuto mandato dalle lavoratrici e i lavoratori della comunità educante vinciana”. Comincia così la nota degli RSU della FLC CGIL del Liceo “Da Vinci” firmata dai Prof. Claudia Neri, Umberto Spinelli e Lucio Ficara.

“La tensione delle relazioni sindacali con la gestione Corrado – si legge ancora – ha sicuramente toccato il punto più basso, mai raggiunto in questo Liceo, tanto da avvertire una continua e reiterata aggressività dirigenziale contro prerogative tipicamente sindacali. Siamo convinti che le buone relazioni sindacali in una scuola sono sempre necessarie e la parte che rappresenta l’Amministrazione dovrebbe sempre tenerne conto. Cosa non accaduta da quando nel novembre 2021 la Dirigente scolastica Giuseppina Princi, impegnata nell’incarico di Vicepresidente della Regione Calabria, ha chiesto l’aspettativa e il Liceo scientifico Leonardo da Vinci è stato affidato alla reggenza della dott.ssa Serafina Corrado, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Falcomatà-Archi. Purtroppo si è creata una spaccatura delle relazioni sindacali e umane per ragioni incomprensibili e per la mancanza di un confronto tecnico con chi era preposto ai ruoli di rappresentanza sindacale, della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e con il soggetto responsabile della tutela dei dati personali. Sistematicamente, prima delle elezioni RSU dell’aprile 2022, la dott.ssa Corrado ha dimenticato di applicare le “dovute” e giuste relazioni con le RSU che a maggioranza erano quelle della FLC CGIL. Con dispiacere abbiamo dovuto prendere atto che, anche dopo le elezioni RSU vinte dalla FLC CGIL, non siamo stati considerati nei nostri ruoli democraticamente assegnati”.

“In particolare – aggiungono i Professori – contro una delle tre RSU della FLC CGIL si è arrivati ad attivare la complicata macchina della sanzione disciplinare senza che ce ne fossero i reali presupposti, creando ancora più sconcerto e generando una insanabile riapertura di qualsiasi tipo di confronto sindacale. Ancora più sconcerto ha destato la condotta dirigenziale, allorquando all’informazione successiva sul fondo di Istituto e la valorizzazione del merito dei dipendenti della scuola, una delle RSU FLC CGIL non è stata autorizzata telematicamente a partecipare alla conferenza che si svolgeva a distanza per richiesta della medesima dirigente scolastica. Tale RSU, mortificata dall’esclusione, non ha nemmeno ricevuto risposta dopo avere inviato in data 3 agosto una PEC in cui richiedeva spiegazioni della sua esclusione dall’incontro e l’incartamento dell’informativa svolta in sua assenza. Anche se per l’anno scolastico 2022/2023 la dirigente Corrado non sarà più la reggente del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, riteniamo che certe condotte non debbano mai più ripetersi ed è necessario stigmatizzare azioni volte a danneggiare una parte sindacale piuttosto che un’altra. Unica cosa lieta di questa triste vicenda è il fatto che dal prossimo anno scolastico la reggenza del glorioso Liceo Scientifico Leonardo da Vinci è stata assegnata al prof. Francesco Praticò che, siamo certi, avrà cura di riabilitare le relazioni sindacali nel giusto modo, restituendo dignità a chi con sacrifico e dedizione rappresenta sindacalmente una comunità scolastica intera”, concludono.