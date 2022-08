Reggio Calabria, caos rifiuti in via Loreto: strada bloccata da montagne di spazzatura e chiusa al traffico

9 Agosto 2022 17:45

Reggio Calabria, strada bloccata in via Loreto per cumuli di spazzatura in mezzo alla strada

L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria è ormai, purtroppo, una certezza sia al centro che in periferia. In via Loreto, una montagna di spazzatura sta bloccando la strada, come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo. La chiusura della strada sta creando parecchi disagi visto che l’arteria non è transitabile. Mentre sul Viale Aldo Moro, traversa 34, un garage è bloccato da cumuli di spazzatura.

Nel periodo estivo, la mancata raccolta dell’immondizia, crea ancora di più problemi a causa dell’odore nauseabondo e degli animali che “camminano” tra i rifiuti.