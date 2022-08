Reggio Calabria: pioggia di multe nel primo venerdì sera dopo la rissa | FOTO

6 Agosto 2022 10:34

I vigili hanno sanzionato molti automobilisti che incivilmente avevano parcheggiato in posti con divieto di transito e di sosta

Aumentano i controlli sul Lungomare di Reggio Calabria nel primo weekend dopo la rissa tra giovani che si è verificata nei pressi dei chioschetti della movida. Come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, diverse pattuglie della Polizia locale hanno vigilato nella zona del Lido Comunale (sia nella parte alta che in quella bassa): gli agenti hanno così elevato molte sanzioni amministrative a causa dell’elevato numero di automobilisti incivili che hanno parcheggiato le auto in luoghi con cartelli di divieto di sosta e di transito. Qualche vettura era stata lasciata anche in doppia fila o con le ruote sul marciapiede.

Insomma, il segnale che concretizza quanto affermato ieri dai sindaci f.f. Paolo Brunetti e Carmelo Versace dopo la riunione sul tema sicurezza tenutasi in Prefettura. I controlli serrati proseguiranno anche nelle giornate di oggi e domani, ultimi giorni prima dell’introduzione delle ZTL in centro città, disposizione che andranno a limitare ancora la disponibilità di parcheggi nelle vie limitrofe al Lungomare e al Corso Garibaldi. A corredo dell’articolo la gallery scorrevole con le foto dei controlli.