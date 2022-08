Reggio Calabria: un nuovo scuolabus per il Comune di Antonimina

26 Agosto 2022 14:58

Antonimina: il nuovo mezzo, moderno, sicuro e confortevole, rientra nello stanziamento programmato nel 2019 nell’ambito del piano per il diritto allo studio varato da Palazzo Alvaro con delibera sindacale

Un’ottima notizia per gli studenti del Comune di Antonimina. E’ stato consegnato nei giorni scorsi il nuovo scuolabus acquistato con i fondi che la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha destinato al diritto allo studio. Presente all’atto della consegna il Consigliere metropolitano con delega all’Istruzione Rudi Lizzi, insieme ai rappresentanti del Comune jonico. La delibera di assegnazione dei fondi risale al 2019, quando alla guida dell’Ente di Palazzo Alvaro c’era il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà. Nel piano provinciale per il diritto allo studio si prevedeva una somma complessiva di 450 mila euro da destinare all’acquisto di nove scuolabus per altrettanti comuni del comprensorio metropolitano.

Oggi la consegna al Comune di Antonimina che già dai prossimi giorni potrà utilizzare il nuovo mezzo, moderno e sicuro, per il trasporto dei propri ragazzi nelle scuole del circondario. Soddisfatto il Consigliere Rudi Lizzi che insieme al sindaco facente funzioni Carmelo Versace ha ringraziato gli uffici per il lavoro che ha consentito l’acquisto dei nuovi bus. “Siamo felici di poter consegnare alla comunità studentesca un nuovo mezzo di trasporto sicuro e confortevole – ha affermato Lizzi – cosi come abbiamo fatto in questi anni in tanti comuni del comprensorio metropolitano, a cominciare da quelli più periferici. Un segnale di attenzione che la Città Metropolitana vuole mantenere nei confronti dei più piccoli”.