Reggio Calabria, tragedia sfiorata a Pazzano: portatore cade durante la processione, statua sfiora i fedeli | VIDEO

I fedeli urlano per la paura, ma alcuni presenti sono subito accorsi ed evitato la tragedia

Momenti di paura a Pazzano (in provincia di Reggio Calabria) durante la festa dedicata a San Salvatore lo scorso 7 agosto. Durante la processione, in quella che è tradizionalmente chiamata la “Cunfrunta”, un portatore della vara è caduto durante la ricorsa: l’uomo ha rischiato di essere travolto dagli altri portatori, mentre la statua del santo ha rischiato di finire addosso i fedeli che si trovavano al bordo della via. Alcuni presenti sono accorsi in tempo per evitare la tragedia, aiutato l’uomo a rialzarsi e il gruppo a riprendere la corsa.

La “Cunfrunta” è infatti il momento i cui i portatori, con passo sempre più veloce, portano a spalla le statue del santo patrono e di Maria Addolorata, facendole incontrare con quella di Gesù risorto. Si tratta di un evento molto partecipato, per questo l’imprevisto poteva comportare un epilogo indesiderato. Di seguito il link del concitato momento.