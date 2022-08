Reggio Calabria, torna all’Arena dello Stretto la “Mediterranean Wellness – Reghion Edition”

30 Agosto 2022 09:31

Reggio Calabria, l’Arena si colora di bronzo per celebrare il 50esimo dei Guerrieri di Riace

Torna, dal 2 al 4 settembre, l’evento sportivo-culturale più atteso dell’anno all’Arena dello Stretto (Ciccio Franco), la “Mediterranean Wellness – Reghion Edition”, organizzato dalla TxT Cooperativa Sociale (afferente al Sistema A.C.U. “Azione Cristiana Umanitaria”, fondata dal missionario cristiano Gilberto Perri) in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del “Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020”, che per la sua decima edizione si colora di bronzo, in onore del cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Infatti, per celebrare i due guerrieri provenienti dal mare, in un ambiente suggestivo quale l’Arena dello Stretto, la TxT ha previsto tantissime novità per riproporre l’evento come mai è stato visto: più sport, più giochi, più divertimento, il tutto mantenendo in maniera ancor più vivida uno sfondo culturale e storico che porterà i visitatori a tuffarsi in tantissime attività antiche rivisitate in chiave moderna.

A dare inizio alla “Mediterranean Wellness – Reghion Edition”, vi sarà una cerimonia di apertura per l’accensione della Fiamma Olimpica con una sfilata di costumi ispirati alla tragedia greca e a cui seguirà un’esibizione di ginnastica artistica in ambientazione e scenografie che richiamano il periodo storico: tutto ciò a sottolineare quanto lo sport e la bellezza fossero una pietra miliare nella cultura degli antichi greci.

A conclusione della Cerimonia della Fiamma olimpica, che sarà visibile al pubblico anche in diretta streaming, si sfideranno 4 squadre in una serie di gare che prende il nome di “Fuletlon” (dal greco “FULE” – quartiere e “ATLON” – lotta), ovvero un vero e proprio evento nell’evento, che vedrà come concorrenti giovani ragazzi, provenienti da 4 quartieri di Reggio Calabria differenti, i quali si sfideranno in gare di forza, velocità e resistenza fisica.

Altresì la “Mediterranean Wellness – Reghion Edition”, essendo un evento a carattere sociale ospiterà anche un’importante premiazione: il Premio “Donatore Allegro” conferito dall’Associazione di volontariato “Istituto Per la Famiglia sez.289 – Gilberto Perri” a tutte le aziende che in questi anni hanno attivamente e generosamente preso parte alle azioni di solidarietà attraverso donazioni di vario tipo.

E ancora, tra le tantissime attività che saranno svolte sia nei vari stand che sul palcoscenico, vi saranno varie rappresentazioni teatrali, spettacoli di danza, esibizioni musicali, salotti culturali e di approfondimento storico a cura della testata giornalistica locale VeritasNews24 con ospiti di grande rilevanza locale e nazionale, sport, salute, benessere, momenti di intrattenimento a cura del duo Aldo al Quadrato (con una rappresentazione sui Bronzi di Riace in chiave comica) ed un cabaret con Gennaro Calabrese.

Cosa serve ancora per convincervi? Vi aspettiamo numerosi all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria dal 2 al 4 settembre! Non mancate!

Per maggiori informazioni visita il sito web e le pagine Facebook e Instagram: sarà disponibile a breve il Programma Ufficiale dell’Evento!