Reggio Calabria, la targa di Norma Cossetto coperta da un manifesto. Malaspina: “ignoranti”

2 Agosto 2022 09:57

Il Consigliere Comunale dimesso chiede l’intervento dell’amministrazione metropolitana

“La targa in memoria di Norma Cossetto, posta all’interno del Parco Archeologico Griso-Laboccetta è stata trasformata in una bacheca, senza alcun rispetto per la giovane italiana vittima della più bieca ferocia partigiana”. E’ quanto denuncia tramite le proprie pagine social Nicola Malaspina, Consigliere dimesso del Comune di Reggio Calabria. La foto pubblicata sul web testimonia come la targa della studentessa universitaria istriana, torturata, violentata e gettata in una foiba sia stata coperta dalla pubblicità di un evento e così disonorata.

Il Consigliere dimesso chiede l’intervento delle istituzioni politiche locali: “io non so chi possano essere gli ignoranti – prosegue Malaspina – che hanno compiuto tale gesto, ma a gran voce chiedo l’intervento dell’amministrazione metropolitana e considerato che, da poco, la gestione di tale luogo è stato affidata ad un’associazione “culturale”, mi chiedo se non sia il caso di rivedere tale scelta, perché, o i colpevoli di questo intollerabile atto sono degli associati o l’associazione non ha ben vigilato sui luoghi che dovrebbe gestire. Vergognatevi”.