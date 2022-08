Reggio Calabria, peccato olimpico: la statua della dea Athena preda della ruggine | FOTO

28 Agosto 2022 16:02

La statua della dea Athena, simbolo dell’Arena dello Stretto e della città di Reggio Calabria, preda del degrado e della ruggine

Un peccato olimpico, mancare di rispetto a una dea. La statua della di Athena Promachos, monumento bronzeo realizzato nel 1932 dallo scultore messinese Bonfiglio, è preda del degrado. Come può la divinità che dovrebbe proteggere la città dai suoi nemici (la dea combattente armata di lancia e scudo) combattere con un’arma dalla punta arrugginita? Un simbolo iconico, fiore all’occhiello dell’Arena dello Stretto, protagonista di migliaia di foto e video di cittadini e turisti, si presenta con un evidente difetto che ne deturpa la maestosa figura. Chissà cosa ne penserebbe la diretta interessata, piuttosto vendicativa quando si tratta di vendicare un torto subito!

Nel 2001, per volontà del sindaco Italo Falcomatà, la statua venne collocata con la parte frontale rivolta verso la città per difenderla dai ‘nemici interni’. Il primo cittadino aveva ragione: i veri nemici di Reggio Calabria, quelli che lasciano le sue opere più preziose nell’incuria più totale, non arriveranno dal mare, sono già sul territorio.