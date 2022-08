Reggio Calabria, spettacolo straordinario sull’Aeroporto: centinaia di cicogne in transito verso l’Africa | FOTO

10 Agosto 2022 11:58

Reggio Calabria, lo spettacolo della migrazione delle cicogne testimonia come l’estate sia ormai agli sgoccioli

Centinaia di cicogne hanno attraversato stamani lo Stretto di Messina per la classica migrazione di fine estate: uno spettacolo straordinario per gli osservatori di Reggio Calabria, che le hanno potute ammirare molto da vicino nella zona dell’Aeroporto, dove – sfruttando le correnti ascensionali – gli esemplari hanno preso quota e slancio nella loro corsa verso Sud. Le cicogne, infatti, dopo aver nidificato nell’Europa centrale e balcanica nel cuore della stagione estiva, in questo periodo dell’anno attraversano il Mediterraneo per dirigersi nell’Africa centrale, lungo la fascia del Sahel, dove trovano il clima ideale per svernare, cioè trascorrere l’inverno al riparo dal freddo.

Questo transito indica chiaramente che siamo ormai a metà Agosto, e quindi a fine estate. Anche se dopo il maltempo di questi giorni, la prossima settimana tornerà il caldo a partire dal giorno di Ferragosto con temperature nuovamente roventi in tutt’Italia. Ma di questo parleremo nelle nostre previsioni meteo.