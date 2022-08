Reggio Calabria, sperona Volante della Polizia con una moto ape per aiutare due amici in fuga: arrestato

30 Agosto 2022 12:03

Reggio Calabria: la Polizia ha arrestato in flagranza un 30enne per porto e detenzione di armi in luogo pubblico, danneggiamento aggravato e ricettazione

Nei giorni scorsi, gli Agenti delle Volanti hanno arrestato un 30enne, pregiudicato per vari furti aggravati ed in abitazione, ritenuto responsabile dei reati di porto e detenzione di armi in luogo pubblico, danneggiamento aggravato e ricettazione.

L’uomo è stato fermato, dopo aver speronato con una moto ape l’auto della Polizia, mentre tentava di agevolare la fuga di due soggetti che, a bordo di uno scooter, erano sfuggiti al controllo di un equipaggio delle Volanti della Questura.

L’arrestato al momento del fermo, avvenuto tra il quartiere Cannavò e Ciccarello, si trovava alla guida della moto ape, con telaio contraffatto, per recuperare i due fuggitivi che nel frattempo avevano abbandonato il motociclo, di provenienza furtiva.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno effettuato una perquisizione del mezzo e, occultata nel cassone, hanno rinvenuto una rastrelliera danneggiata con all’interno una carabina ad aria compressa, con potenza superiore a 7.5 joule, (arma da sparo soggetta a denuncia).

L’arma e la rastrelliera sono risultati rubati da un appartamento in un furto consumato in questo centro.