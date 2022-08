Reggio Calabria, fiumi di spazzatura nelle strade con la pioggia della notte | VIDEO

25 Agosto 2022 11:11

Reggio Calabria: le strade, dopo la pioggia delle scorse ore, sono diventate discariche a cielo aperto

Negli ultimi giorni Reggio Calabria è stata colpita da forti piogge e in modo particolare ieri sera s’è verificato un intenso nubifragio nella zona nord della città intorno alle ore 21:00. A causa delle condizioni disastrose in cui versa la città, in varie zone sono stati registrati parecchi disagi causati dalla spazzatura abbandonata ovunque, che è stata trasportata dall’acqua e ha ostruito i tombini e provocato allagamenti complicando la viabilità.

Per fortuna il diluvio è durato poco, altrimenti sarebbe stato un disastro: come possiamo vedere nel video a corredo dell’articolo, ieri sera gli automobilisti hanno avuto parecchie difficoltà a transitare lungo la via Nazionale Pentimele proprio a causa della presenza di tanti sacchetti della spazzatura che hanno invaso le carreggiate e reso difficile la normale viabilità della via. Uno scenario che si è ripetuto anche ad Archi, Gallico e Catona.