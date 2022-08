Finale da applausi per il Fashion Day: Reggio Calabria passerella nazionale fra moda e impegno sociale | FOTO e INTERVISTE

5 Agosto 2022 09:34

Alta moda, impegno sociale, beneficenza: si chiude con un trionfo, sotto tutti i punti di vista, la due giorni del Fashion Day. Reggio Calabria diventa la passerella del fashion di caratura nazionale

Dopo il grande successo della serata di ieri, 3 agosto, il Fashion Day prosegue e arriva alla sua straordinaria conclusione con la serata finale del 4 agosto. Nel magico scenario dell’Arena “Ciccio Franco” di Reggio Calabria, la moda è stata ancora una volta protagonista nell’evento organizzato con grande professionalità da Antonio Sapone e Giovanni Barcella. Modelle e modelli hanno sfilato incantando il pubblico con stili e look differenti, innovativi e mai banali, frutto del talento di stilisti di importante caratura. Ancora una volta il pubblico reggino ha risposto presente.

A impreziosire la serata finale è stata la presenza di Giuseppe Fata, “Il genio dell’arte su testa”, stilista reggino di fama internazionale, tornato per la seconda volta al Fashion Day. Grande soddisfazione espressa ai nostri microfoni da Antonio Sapone, promoter dell’evento, che ha dichiarato: “è stato emozionante affacciarsi su quest’Arena gremita. La stampa parla di noi come l’evento più popolato dell’intera estate reggina, questo non fa altro che renderci felici per gli sforzi e l’impegno messo in questi mesi. In passerella 5 stilisti di caratura internazionale, per un evento calendarizzato nel 50° Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Ma non solo alta moda: tocchiamo anche il tema sociale della disabilità e quello della beneficenza per i profughi dell’Ucraina. A Reggio si può fare moda? Il Fashion Day nasce per rendere la via Marina una passerella nazionale dell’alta moda“.

Gli ha fatto eco l’altro promoter dell’evento, Giovanni Barcella: “un gran finale, un successo inaspettato, qualcosa di veramente emozionante. Reggio Calabria ha risposto con cuore e anima a quello che facciamo da 4 anni a questa parte con il mio socio Antonio Sapone. Quest’anno non solo moda e hairstylist, quest’anno tocchiamo argomenti importanti come la disabilità e il rispetto per le persone spesso ‘dimenticate’. Noi non vogliamo dimenticarci di loro, vogliamo ricordare quale sia il loro reale valore“.