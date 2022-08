Reggio Calabria, scomparso un uomo di 59 anni: l’appello della famiglia

14 Agosto 2022 10:16

Non si hanno più notizie di Angelo D’Arrigo dallo scorso 10 agosto

Ricerche a Reggio Calabria per la scomparsa di un uomo di 59 anni, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 10 agosto. “Mio padre, Angelo D’Arrigo, nato il 19/01/63, è scomparso da giorno 10/08 intorno alle 19 da Reggio Calabria. Chiunque lo veda avverta le autorità o me personalmente. E’ cardiopatico e affetto da demenza senile, è stato visto nei pressi di Como venerdì 11/08 ma non sappiamo se sia solo o con qualcuno. Grazie a tutti, condividete il più possibile”, scrive sui social la figlia Alessia D’Arrigo.

Alcune persone di Reggio Calabria scrivono di averlo visto l’ultima volta sul Viale Europa mercoledì 10 agosto, ma da quell’avvistamento non ci sono state altre indicazioni da parte della cittadinanza calabrese.