14 Agosto 2022 10:43

Reggio Calabria, la segnalazione di un lettore da San Gregorio

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione relativa alla mancanza di acqua in via San Gregorio a Reggio Calabria. Il lettore indignato afferma: “volevo segnalare la mancanza totale di acqua da tre giorni a San Gregorio, via Strada Ferrata n. 3. Una cosa vergognosa al giorno d’oggi dove per lavarsi con bambini piccoli dobbiamo andare in spiaggia. Preghiamo di segnalarlo alle autorità competenti e risolvere immediatamente questo problema. Massimo”.