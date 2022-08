Reggio Calabria, dopo quattro anni riapre il campo sportivo di Ravagnese

4 Agosto 2022 18:02

Era chiuso dal 2018, ma dopo quattro anni riapre i cancelli il campo sportivo di Ravagnese

Fermo da quattro anni, eppure tra i pochi omologati per la Serie D in città. Riapre infatti ufficialmente il campo sportivo di Ravagnese, struttura nella zona sud di Reggio Calabria che ha ospitato per un certo periodo anche le gare interne dell’HinterReggio. Adesso, i cancelli vengono nuovamente “spalancati”, come annunciato dall’Asd Ravagnese.

“L’Asd Ravagnese Calcio – si legge nella nota della società dilettantistica – è lieta di comunicare la riapertura dei cancelli del Campo Sportivo di Ravagnese affidato in gestione dal Comune di Reggio Calabria alla RTI “Sport per tutti” di cui il Ravagnese Calcio è società capofila. Assieme alla UISP di Reggio Calabria, il sodalizio del presidente Cilione darà subito avvio ai lavori di ripristino della struttura (chiusa ormai dal 2018) con l’obiettivo di renderla presto fruibile non solo per le attività sportive ma anche per tutte le iniziative sociali, culturali e ludiche che possano coinvolgere l’intero territorio”.