Reggio Calabria, la stagione estiva dei caffè letterari di “Rhegium Julii” si chiude con Santi Trimboli

31 Agosto 2022 15:27

Appuntamento il prossimo 5 settembre, ore 21: 30, presso il Circolo del tennis “Rocco Polimeni”

Il 5 settembre la stagione dei caffè letterari si chiude con il giornalista e scrittore Santi Trimboli. Trimboli ha cominciato la sua attività giornalistica nel 1973 presso la redazione cosentina del “Corriere del Giorno di Taranto”, per poi proseguirla con la Gazzetta del Sud e con il Giornale di Calabria diretto da Piero Ardenti. Dal 1985 ininterrottamente ha lavorato alla RAI della Calabria e ha concluso la sua esperienza professionale come Vice Caporedattore. E’ stato corrispondente de La stampa di Torino e del Corriere dello Sport. È stato corrispondente del mondo sportivo per le rubriche Tutto il calcio minuto per minuto, Stadio sprint, 90° minuto e la Domenica sportiva.

Dal 2014 è docente di Etica della comunicazione e del sistema dei mass media presso l’Unical. Nel 2016 pubblica per la casa editrice Pellegrini La mia Rai, un libro denuncia sulle distorsioni del servizio pubblico e sulla lottizzazione aziendale. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti come il premio Crotone provincia, il Pericle d’oro, il Mytos sport e legalità, il Lyons Sila grande e tanti altri. Nel corso della serata sarà presentato il libro Declino di un’utopia, alle radici di un viaggio nella storia (Mosca- Leningrado ottobre 1989). E’ il focus su una pagina della storia quasi dimenticata con avvenimenti ancora vivi e palpitanti. La serata sarà condotta dal giornalista Tonino Raffa con la collaborazione di Anna Foti.