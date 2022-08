Reggio Calabria, Franco Recupero (Lega): “ho dato la mia disponibilità alla candidatura, spetta a Salvini decidere”

15 Agosto 2022 21:24

Reggio Calabria, Franco Recupero (Lega) annuncia su facebook: “ho dato la mia disponibilità alla candidatura”. Grande entusiasmo da parte degli utenti del noto social

I vari partiti politici sono alle prese per completare le liste in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Franco Recupero, segretario della provincia di Reggio Calabria della Lega, sul proprio profilo facebook, scrive: “caldo non solo meteorologicamente. Le imminenti elezioni riscaldano ancora di più l’atmosfera soprattutto in queste ore, in attesa di conoscere i nomi ufficiali dei candidati. Un momento determinante perché il bene del territorio e della sua gente passa attraverso le scelte degli uomini che saranno chiamati a rappresentarlo e soprattutto a tutelarlo. Tante le attestazioni di incitamento da parte dei cittadini e militanti, amministratori da sempre a me vicini, per un mio personale coinvolgimento. Ho dato la mia disponibilità alla candidatura. La decisione spetta alla Lega, al Segretario Federale Matteo Salvini. Il mio impegno costante nell’attività di sostegno al movimento nell’interesse della nostra comunità, continua da 8 anni a questa parte. Restiamo fiduciosi nelle scelte e le decisioni, nel frattempo ci godiamo qualche ora di relax”.

Da sottolineare, sotto il lungo post di Recupero, l’entusiasmo dei commenti all’annuncio della disponibilità per la candidatura nelle file del Carroccio ed il profilo popolare del noto giornalista reggino fondatore di Gs Channel.