Reggio Calabria, due auto bruciate e abitazione danneggiata: famiglia chiede aiuto tramite una raccolta fondi

6 Agosto 2022 14:08

“Spero che i nostri concittadini ci aiutino a raggiungere la somma che servirebbe per ritornare a vivere nella nostra casa”: scrive la giovane Erica Mazza che indica il link per destinare un piccolo aiuto economico

“Chiedo aiuto su una questione molto importante. Siamo una famiglia umile, facciamo sacrifici come molti di noi e questo piccolo gesto. Spero possiate metterlo nelle vostre storie”. E’ questo l’appello lanciato da Erica Mazza, una cittadina di Reggio Calabria che chiede supporto economico dopo l’episodio accaduto nei giorni scorsi. Nei pressi della chiesa di San Paolo alla Rotonda, in una traversa molto stretta, hanno preso fuoco due auto utilitarie che appartenevano proprio a due persone dello stesso nucleo familiare. Oltre ad andare in fiamme le due vetture, è stata danneggiata anche una parte della facciata dell’abitato. La giovane chiede quindi aiuto tramite una raccolta fondi lanciata su una piattaforma sicura al seguente link: https://gofund.me/75e9f77f.

“Qualche giorno fa – spiega in maniera dettagliata la ragazza – , precisamente a Reggio Calabria hanno dato fuoco alle macchine della mia famiglia, è stato un incendio doloso. Ha causato danni all’interno e all’esterno della casa di famiglia. Purtroppo sono spese davvero grosse da poter gestire e abbiamo pensato di aprire una raccolta fondi su gofoundme. Vorremmo cercare di arrivare a più persone possibili ed io ho anche pensato a voi, siamo una comunità davvero grande in Calabria e spero che i nostri concittadini ci aiutino a raggiungere la somma che servirebbe per ritornare a vivere nella nostra casa”.