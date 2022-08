Reggio Calabria, il maltempo cambia il programma della Festa dei Tre Quartieri

25 Agosto 2022 14:19

A causa del possibile maltempo, l’Associazione culturale “Tre Quartieri” comunica alcuni cambiamenti riguardanti la Festa dei Tre Quartieri

Si comunica alla cittadinanza che a causa del perpetuarsi delle condizioni metereologiche che, secondo le previsioni, si protrarranno ulteriormente anche nei giorni successivi, il programma della Festa dei Tre Quartieri subirà le seguenti modifiche:

Giorno 26 Agosto, La Santa Messa e il Premio Gallico saranno effettuati in Via Anita Garibaldi traversa Esposito. In caso di pioggia la Santa Messa non ci sarà, invece il premio si svolgerà presso la sede dei Tre Quartieri, mentre lo spettacolo musicale sarà revocato.

Giorno 27 Agosto, Il Corteo composto da sbandieratori, giocolieri e altro non potendo garantire la sicurezza del tracciato stradale già invaso da fango, da altro materiale e da alcune buche provocate dalle piogge viene rinviato a data da destinarsi.

Il previsto spettacolo musicale viene revocato in caso di pioggia. L’Associazione culturale “Tre Quartieri” si scusa con la cittadinanza per questi cambiamenti.