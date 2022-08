Reggio Calabria: riparte Archi sotto le Stelle | PROGRAMMA

1 Agosto 2022 11:54

Riparte Archi sotto le Stelle 6ª edizione con il patrocinio morale del comune di Reggio Calabria con l’inserimento degli eventi nell’Estate Reggina 2022

Riparte Archi sotto le Stelle sesta edizione con il patrocinio morale del comune di Reggio Calabria con l’inserimento degli eventi nell’Estate Reggina 2022. Dopo due anni di sospensione di quasi tutte le attività socio-culturali e ricreative, l’Associazione di Promozione Sociale “Francesco Amendolea” vuole ripartire con rinnovato entusiasmo e con la propria rassegna varia. I due anni di fermo obbligato (2020-2021) dovuto all’epidemia Covid hanno inciso in modo negativo sulla sfera della vita personale e comunitaria di tantissime persone con notevole risentimento, oltre che per il mondo del lavoro e dell’economia, anche per il mondo dell’arte e dello spettacolo. Da qualche mese a questa parte si sono presentate le condizioni favorevoli per una ripartenza serena e sostenibile, per cui ci siamo subito attivati per offrire ai nostri concittadini la tradizione rassegna di “Archi sotto le stelle” che, con i suoi eventi vari, intrattiene e diverte il pubblico del quartiere e della nostra città metropolitana.

L’Associazione di promozione sociale “Francesco Amendolea”, come in occasione degli anni passati, ha voluto fortemente che gli eventi da essa proposti coinvolgessero, oltre che varie zone della città, anche la periferia della città e, nello specifico, il territorio di Archi.

Le serate di intrattenimento si terranno presso il campetto della parrocchia di Santo Stefano da Nicea dal 3 al 6 agosto 2022 e con il seguente calendario: