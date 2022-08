Reggio Calabria, il 7 agosto la presentazione del Marchio d’Area del Comprensorio, Origano e Birra di Gambarie

4 Agosto 2022 11:48

Il 7 agosto, presso l’Hotel Centrale di Gambarie, sarà presentato il Marchio d’Area del Comprensorio di Gambarie e dei Prodotti De.Co. “Origano di Gambarie” e “Birra Gambarie”

L’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte e Accademia delle Imprese Europea invitano la cittadinanza alla tavola rotonda di Presentazione del Marchio d’Area del Comprensorio di Gambarie e dei Prodotti De.Co. “Origano di Gambarie” e “Birra Gambarie”. L’evento avrà luogo Domenica 7 Agosto, ore 18.00, presso l’Hotel Centrale di Gambarie e sarà moderato da Marco Mauro. Presiede i lavori il Sindaco Francesco Malara con Caterina Rosaci, Direttore Calabria AdIE, ed interverranno Emanuele Olivieri, Presidente Gal Batir, Pierpaolo Zavettieri, Sindaco di Roghudi e Presidente dell’Associazione Sindaci dell’Area Grecanica, Domenico Marino, Professore di Politica Economica dell’Università Mediterranea, Vincenzo Rogolino, Segretario Generale Calabria Fast-Confsal e Giuseppe Gioffrè, Referente Territoriale Area Grecanica AdIE.

Gli Amministratori, le Associazioni, le Imprese e i Cittadini, sono invitati a contribuire con le loro idee e proposte, che verranno valutate ed elaborate dal Comitato Scientifico in vista della giornata del Primo Festival delle Identità Territoriali del 20 Agosto. Il Presidente di Accademia delle Imprese Europea, Giuseppe Ariobazzani, concluderà i lavori fissando l’appuntamento per il Convegno che si terrà nella stessa occasione del Festival, alle ore 11.00 presso l’Hotel Centrale. In occasione della presentazione, l’Amministrazione Comunale di S.Stefano in Aspromonte distribuirà gratuitamente gadget dei Marchi.