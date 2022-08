Reggio Calabria, presentato il libro “Iolinda” di Nicodemo Vitetta

2 Agosto 2022 10:42

Presentato il libro “Iolinda” di Nicodemo Vitetta: raccontate le storie di Jole Santelli e di Ermelinda Vitetta, sorella dell’autore. Le storie di entrambe le donne sono accomunate dalla malattia

Nella suggestiva cornice del Chiostro San Giorgio della chiesa degli artisti di Reggio Calabria, nei giorni scorsi, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la chiesa degli artisti di Reggio Calabria hanno presentato il volume “Iolinda” di Nicodemo Vitetta, Città del Sole Edizioni. Coordinatrice dell’incontro è stata Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis. Hanno parlato del libro i relatori Arturo Cafarelli, medico e poeta e Stefania Isola, specialista al Policlinico Universitario di Messina. Ha concluso la manifestazione l’autore Nicodemo Vitetta. Il titolo del volume “Jolinda” è la composizione dei diminutivi dei nomi Jo (riferito a Jole) e Linda (riferito a Ermelinda).

Nel libro di Nicodemo Vitetta si raccontano le storie private di Jole Santelli che fu Presidente della Regione Calabria e di Ermelinda Vitetta adorata sorella dell’autore, accomunate da un identico destino. Arturo Cafarelli ha ricordato che la pubblicazione è accattivante, di immediata fruizione, impregnata cristianamente di fede e di speranza, di amore fraterno, di solidarietà. La malattia è osservata dal particolare punto di vista del malato, bisognevole, oltre che delle cure mediche, anche di quel particolare rapporto empatico fra medico e paziente che gli permetta di affrontare la patologia con maggiore tranquillità. Ma cambia la vita.

Il tempo rallenta, viene scandito dal diario clinico, si abbandonano le futilità che prima rivestivano carattere quasi prioritario, ci si aggrappa alla fede, si manifestano i veri affetti in una sorprendente solidarietà. Il libro ci introduce in un mondo parallelo dove emergono alcuni valori della vita spesso messi in zona d’ombra dalla frenesia della quotidianità. In questo contesto un destino comune unisce quello di Jole Santelli e Ermelinda, sorella dell’autore. Donne così differenti nei rispettivi ruoli, ma accomunate dalla stessa malattia, curate nello stesso ospedale, in lotta entrambe contro un male incurabile che le ha portate a una morte prematura, ma soprattutto accomunate dalla dignità con cui hanno affrontato la malattia.

Nei loro interventi Stefania Isola e l’autore Nicodemo Vitetta hanno evidenziato che il volume “Iolinda” racconta lo svolgersi di storie di donne che si intrecciano seguendo la casualità della loro somiglianza; ispirate a persone reali che hanno lottato sacrificando la propria vita per gli altri, ma, soprattutto sono i sentimenti gli unici veri protagonisti in grado di accomunare gli esseri umani, a prescindere dal loro stato sociale e grado di cultura.