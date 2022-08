Reggio Calabria, Prattico sulla Ztl nel Centro Storico: “idea folle, comporterà disagi”

7 Agosto 2022 16:01

Reggio Calabria, Prattico sulla Ztl (FdI): “idea folle, ci auguriamo che i cittadini diversamente abili del centro storico vengano esentati dal pagamento del bollo”

“L’idea, al quanto folle, di istituire la Ztl nella zona del centro storico, comporterà un’ infinità di disagi ai residenti della zona, i quali, oltre a munirsi di uno speciale pass,in cui, oltre a pagare un imposta di bollo, dal costo di sedici euro, dovranno dimostrare di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali, tutto questo per ottenere l’autorizzazione per rientrare presso le loro abitazioni. Ad avere ancora più disagi, saranno certamente i cittadini diversamente abili residenti nel centro storico, considerato anche che molte strutture socio- sanitarie, a cui gli stessi si rivolgono, sono situate proprio nella zona del centro storico”. E’ quanto afferma Antonino Pratticò, responsabile dipartimento Equità sociale e Disabilità di Fratelli d’Italia Reggio Calabria.

“Come dipartimento Equità Sociale e Disabilità di Fratelli d’Italia, chiediamo che i cittadini diversamente abili, sia residenti nel centro storico, vengano esentati dal pagamento di questa odiosa imposta di bollo e venga rilasciato agli stessi un pass speciale, anche senza verificare se sono in regola con il pagamento dei tributi comunali. Questa decisione assunta dall’ amministrazione comunale, è degna del peggiore regime sovietico e opprime la libertà dei cittadini, oltre a danneggiare fortemente il tessuto economico del centro città“, conclude.