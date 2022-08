Reggio Calabria, due perdite idriche in pieno centro: “situazione drammatica, inutili le segnalazioni”

8 Agosto 2022 13:07

La lettera di un cittadino che, tra indignazione e ironia, non sa più a chi rivolgersi

Due gravi perdite d’acqua sono presenti ormai da tempo in pieno centro a Reggio Calabria. Come segnalato da un lettore di StrettoWeb attraverso le foto e una lettera di seguito riportata, nonostante le segnalazioni agli enti preposti, nessuno intervento di riparazione è avvenuto in via Placido Geraci e in via Fiume. Di seguito la testimonianza del cittadino disperato:

“Spett. redazione,

segnalo la nascita di un fiume in via Fiume con relativo affluente. Ebbene si, due grosse perdite di acqua potabile confluiscono e sfociano in un unico punto cioè nel tombino. Come si evince dalle foto ci sono due perdite una in via Placido Geraci, angolo via Fiume, e un’altra proprio in via Fiume, centro storico di Reggio. Le segnalazioni sono state fatte mesi addietro a Urp, ‘Segnaliamoreggio’, sindaco f.f. ma tutto tace. Aspettiamo un intervento divino, nel frattempo miliardi di litri di acqua vanno a finire in…mare. Si ironizza ma la situazione sta diventando drammatica perché c’è rischio di voragini oltre la perdita del prezioso liquido”.