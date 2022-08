Reggio Calabria, l’ordinanza: “nei pressi dell’Arena sospese le emissioni sonore fino a mezzanotte”

1 Agosto 2022 14:42

L’ordinanza è rivolta ai titolari degli stabilimenti balneari e dei chioschi comunali presenti in Via Marina bassa

Il Comune di Reggio Calabria ha emanato un’ordinanza di sospensione emissioni sonore nei pressi dell’Arena dello Stretto per oggi lunedì 1 agosto. “Il Sindaco – si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale – , valutato l’interesse pubblico dell’evento e ritenuto, al fine di consentire il migliore ritorno acustico della rappresentazione, sia per l’orchestra che per il pubblico, di sospendere le emissioni sonore profuse dagli stabilimenti balneari e dai pubblici esercizi, ubicati nell’area circostante al sito della rappresentazione”.

L’ordinanza quindi ordina: “la sospensione delle emissioni sonore prodotte dagli stabilimenti balneari e dai pubblici esercizi circostanti il sito “Arena dello Stretto Ciccio Franco”, giorno 1 agosto 2022, dalle ore 20:30 alle 24:00, per consentire l’esecuzione della rappresentazione dell’opera lirica “Norma”, a cura dell’orchestra Cilea, offerta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell’ambito delle attività legate alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace”. L’Ordinanza è rivolta ai titolari degli stabilimenti balneari e dei chioschi comunali, prospicienti il lungomare Italo Falcomatà, ubicati lungo la via Marina bassa. Di seguito il link per scaricare il documento.