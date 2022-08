Reggio Calabria, cambiano le regole della movida: l’ordinanza che regola gli orari della musica in lidi e discoteche

4 Agosto 2022 12:03

Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato la nuova ordinanza sindacale “Regolamentazione orari emissioni sonore – pubblici esercizi” dopo la rissa che si è verificata lo scorso weekend sul Lungomare Falcomatà

Il Comune di Reggio Calabria decide di usare il pugno di ferro dopo la rissa avvenuta lo scorso weekend nella parte bassa del Lungomare Falcomatà: è stata infatti aggiornata e nuovamente pubblicata sul sito ufficiale l’ordinanza firmata dal sindaco f.f. Paolo Brunetti che tenta di trovare un equilibrio tra divertimento e quieto vivere nelle ore notturne. L’emissione sonora nei pubblici esercizi, ove si svolge attività di intrattenimento musicale, previo rilascio di apposita autorizzazione, fino al 3o settembre deve cessare alle ore 01:30 (del giorno dopo).

Nel caso di presentazione di SCIA per lo svolgimento dell’attività di intrattenimento musicale, l’emissioni sonora presso i suddetti pubblici esercizi, devono concludersi entro le ore 24:00 del giorno di inizio. Nei locali notturni (discoteche, night-club, sale da ballo), collocati fuori dal centro abitato o fuori dalle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale, la musica può tirare avanti fino alle ore 04:00. Negli stabilimenti balneari (che siano in possesso delle autorizzazioni comunali previste dagli artt. 68 e 80 del TULPS ) fino al 30 settembre dovranno spegnere la musica alle ore 02:00 (del giorno dopo) da lunedì a giovedì, alle ore 03:00 (del giorno dopo) da venerdì a domenica e tutte le giornate festive e prefestive (esclusi sabato e domenica).

Punto a parte per i locali situati in via Marina bassa: “i chioschi di proprietà comunale ubicati lungo la via Marina bassa, potranno rispettare gli stessi orari degli stabilimenti balneari”. La musica di sottofondo “è consentita, per tutte le attività commerciali, durante l’orario di apertura al pubblico, esclusivamente all’interno dei locali con valori di emissione moderati e tali da non sovrastare il normale parlare degli avventori. I diffusori acustici e gli amplificatori dovranno essere posizionati in modo tale da non permettere la percezione dei suoni all’esterno dei locali. Resta comunque fermo il rispetto dei limiti assoluti di zona (se stabiliti) ed i valori limite differenziali di immissione. Non è consentita musica di sottofondo all’esterno del locale”. Il 15 agosto, giorno di ferragosto, “orario di cessazione emissioni sonore alle ore 03:00 (del giorno dopo) per tutti i pubblici esercizi, stabilimenti balneari, circoli e Associazioni”.