Estate a Reggio Calabria, non c’è solo mare: collegamenti Atam con Gambarie, orari e info

10 Agosto 2022 11:05

Atam ha raddoppiato le corse Reggio Calabria – Gambarie anche per ferragosto e fino ai primi di settembre

La fortuna di avere delle spiagge meravigliose, ma anche di trovarsi la montagna e l’Aspromonte a pochi passi. L’estate a Reggio Calabria non è solo mare, lo ricorda Atam tramite le proprie pagine social: “che sia per stare al fresco o per godere della natura, ATAM ti porta a Gambarie. La straordinaria orografia del nostro territorio consente di avere a soli 30 minuti di distanza il mare e la montagna. In quest’ottica ATAM ha raddoppiato – nell’ambito del progetto turistico regionale “Calabria Straordinaria” – le corse dirette a Gambarie, che diventano ben 5 corse al giorno, anche a ferragosto e fino di primi di settembre”.

Gli orari, ben distribuiti nell’arco della giornata, sono questi:

Partenza da Piazza Garibaldi

7:20 – 12:15 – 14:20 – 15:25 – 18:30

Partenze dall’Aeroporto verso Gambarie

12:00 – 15:10

Ritorno da Gambarie

9:00 – 13:30 – 16:00 – 16:45 – 19:45