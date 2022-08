Reggio Calabria, ci risiamo: non pubblicati i bandi per le palestre scolastiche. Società sportive arrabbiate. E quelle tariffe salate…

24 Agosto 2022 16:31

Di norma, i bandi sarebbero dovuti essere stati pubblicati già a giugno, in maniera tale da permettere alle società sportive di programmare per tempo la nuova stagione. Le società sportive reggine, invece, sono in alto mare, oltre che – e non è una novità – arrabbiatissime

Fine estate, a ridosso della nuova stagione sportiva, e a Reggio Calabria è sempre la solita storia, come ormai accade da anni. Anche in questo 2022, infatti, come verificato dalla nostra redazione, Comune e Città Metropolitana non hanno ancora pubblicato i bandi per le palestre scolastiche annesse agli istituti scolastici. Di norma, i bandi sarebbero dovuti essere stati pubblicati già a giugno, in maniera tale da permettere alle società sportive di programmare per tempo la nuova stagione. Le società sportive reggine, invece, sono in alto mare, oltre che – e non è una novità – arrabbiatissime. Non possono ancora programmare e attendono una risposta da parte di chi è stato interpellato, tra le istituzioni reggine.

Sempre secondo quanto verificato, in base alle informazioni raccolte da alcuni dirigenti delle società sportive del territorio, il Comune avrebbe pubblicato il bando soltanto per gli impianti sportivi comunali, che sono sempre meno in quanto affidati a gestione privata. Anzi – ci tengono a precisare – più che “affidati”, in realtà, “regalati”. Questi ultimi, a cui è affidata la gestione, si ritrovano a pagare una cifra annua bassissima al cospetto di quella che invece si chiede alle società sportive per turni di un’ora e mezza (le società sportive pagano per un turno quasi quanto paga per un anno chi li ha in gestione). A perderci, quindi, sono sempre le suddette società, che si ritrovano a pagare canoni affittuari esosi, tariffe onerose e fuori dall’ordinario anche per un solo turno. Insomma, avrebbero diritto a partecipare ai bandi per tempo, ma per il ritardo nella presentazione sopra descritto sono costretti a pagare per poter allenarsi in strutture che in realtà sarebbero comunali ma vengono affidate a privati. In tutto ciò, sempre le società, denunciano il mancato controllo da parte delle istituzioni sulle tariffe che vengono erogate nei loro confronti.