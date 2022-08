Reggio Calabria: nasce la Tessera 2023 di Incontriamoci Sempre

14 Agosto 2022 17:00

Dall’omaggio per il centenario della nascita del grande Nino Manfredi, nasce la Tessera 2023 di Incontriamoci Sempre

La tessera 2023 dell’Associazione Incontriamoci Sempre per il volontariato nasce dall’opera del maestro Alessandro Allegra, realizzata

nel 2021 per onorare i cento anni dalla nascita del grande attore Nino Manfredi. Tratta del capolavoro cinematografico “Cafe’ Express”, l’opera ha riscosso enormi consensi da parte di FS Nazionale, con la pubblicazione sul Magazine “Le Frecce” di Trenitalia e sul giornale on line Fsnews.it. “La campagna di tesseramento” dichiara il Presidente Pino Strati “partirà, per l’occasione, dal 1 settembre 2022, proprio per poter finanziare dal basso, con l’aiuto di tanti amici e cittadini, le attività sociali, culturali e di volontariato di Incontriamoci Sempre.

Stiamo già lavorando per tutte le attività con il motto -stiamo bene insieme dalla rassegna Calabria D’autore, ad arte in Stazione, ai corsi di Tarantella ,Pizzica, Tammurriata e di tutto il Centro-Sud dal titolo – Lo Stretto che balla-”

Anche il cartellone del periodo Natalizio si preannuncia ricco di novità, sempre nel segno della solidarietà, come da rituale per Incontriamoci Sempre.