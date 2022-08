Reggio Calabria, “Stiamo bene insieme” il nuovo motto delle attività sociali e culturali di “Incontriamoci sempre”

22 Agosto 2022 17:15

“Stiamo bene insieme” sarà il motto delle attività sociali e culturali 2022/23 di Incontriamoci Sempre

La Stazione FS di Rc S Caterina è, da tantissimi anni, protagonista a livello Regionale e Nazionale per le attività Sociali e Culturali. L’attività organizzativa dell’associazione è sempre in fermento e, a tal proposito, si sta preparando la bellissima sala-museo “Il Ferroviere” con nuovi luci ed effetti, col riscaldamento della stessa e la programmazione, di volta in volta, delle degustazioni legate ai temi proposti nei vari appuntamenti.

Giovedì 15 Settembre ripartirà il Corso delle Danze del Centro-Sud, dalla Tarantella alla Pizzica, alla Tammurriata ed altre danze etniche europee, che renderanno entusiasmanti le serate. Il 9 ottobre, in una nota location cittadina, si terrà la XV edizione del Premio Simpatia della Calabria, con la consegna ad illustri personaggi Calabresi, o di origine, del prestigioso orologio Perseo da tasca delle Fs dei primi del 900 e le creazioni orafe del maestro Orafo Michele Affidato.

Da domenica 16 ottobre ripartirà il format domenicale “Calabria D’autore”, che negli anni ha riscosso enormi consensi e partecipazione. In calendario sono già previsti la serata di S Martino, giorno 11 Novembre, in un noto locale di Chianalea, tra novello e castagne arrostite vicino al mare e il giorno 11 Dicembre, con la cerimonia di premiazione del Concorso Internazionale di Poesia “INCONTRIAMOCI SEMPRE” sez. Italiano e Dialetto, giunto alla sua XII edizione. Anche il cartellone natalizio sarà ricco di iniziative, tradizione e solidarietà saranno i temi delle attività.

Suggello della prima parte della Rassegna, sarà il ritorno del Treno della Befana, che, per la gioia di tanti bambini, non mancherà la visita e la consegna dei giocattoli ai bambini nel reparto di Pediatria del Gom ed ai bambini Scillesi, in quel di Chianalea. Ricordiamo che dal 1 Settembre 2022, partirà la campagna di tesseramento 2023, con lo scopo di autofinanziare le attività associative.