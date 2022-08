Reggio Calabria, morto il prete Dario della Chiesa di Sant’Antonio: comunità in lutto

18 Agosto 2022 09:59

Da giorni era ricoverato in Ospedale per una crisi cardiaca

Ieri mattina, 17 agosto 2022, è venuto a mancare il prete Dario della Parrocchia Santuario Sant’Antonio di Padova a Reggio Calabria. Negli ultimi giorni a causa di una crisi cardiaca era ricoverato in Ospedale. “Purtroppo non è riuscito a superare il momento difficile ed ora è tra le braccia misericordiose del nostro Dio. A Dio che ce l‘ha donato e a Dario il “nostro” grazie per essere stato in mezzo a noi con quella semplicità, umiltà e dedizione impagabili”, comunica in una nota la comunità di Don Orione.

“Un grazie di cuore a nome della Comunità Orionina di Reggio Calabria a quanti ci hanno sostenuto in questi giorni e ai tantissimi messaggi di cordoglio che ci fate giungere in questi momenti, segno di vicinanza e affetto fraterno. Quest’oggi, 18 agosto alle ore 17, nel nostro Santuario di Sant’Antonio, con la celebrazione presieduta Monsignor Giuseppe Morosini, daremo a Dario l’estremo saluto. Ave Maria e Avanti!”, si legge infine nella nota.