Reggio Calabria, le nuove ZTL scatenano l’ironia del web: “strade senza macchine, ma spazzatura sempre al suo posto”

5 Agosto 2022 15:30

I cittadini stanno commentando la delibera pubblicata dal Comune di Reggio Calabria e sui social circolano tanti meme ironici

E’ ormai un classico per il popolo del web: trovi l’argomento che fa più discutere ed inizi a realizzare meme ironici per generare ancora più reazioni. E’ quanto sta avvenendo in questi giorni tra i cittadini di Reggio Calabria alle prese con l’ultima idea approvata con una delibera dal Comune guidato dal sindaco f.f. Paolo Brunetti: il ritorno delle ZTL in centro storico per l’estate in corso. Nessuna programmazione, meno di una settimana di preavviso per residenti e commercianti. La corsa ai ripari è ufficialmente cominciata!

Chi abita nelle zone a traffico limitato ha già attivato fotocopiatrici, stampanti, acquistato marche da bollo da 16 euro: dovrà compilare e presentare dei documenti per poter così accedere (a partire dall’8 agosto) alle proprie abitazioni o ai garage di proprietà nelle ore serali (tra le 20.00 alle 02.00). Per gli imprenditori potrebbe andare meglio, forse ci sarà meno traffico per le strade. Certo, fanno notare i cittadini sui social tramite le immagini divertenti e dei post ironici, “meno macchine in circolazione, ma la spazzatura e i topi figuriamoci se li tolgono, resteranno al loro posto”. Insomma, la battaglia di commenti sul web prosegue, e non risparmia niente e nessuno. A corredo dell’articolo alcuni dei meme più simpatici circolati sui social.