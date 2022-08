Mediterranea di Reggio Calabria: arrivato il decreto ministeriale di nomina del Rettore Zimbalatti

3 Agosto 2022 17:56

Reggio Calabria, il prof. Giuseppe Zimbalatti è stato eletto lo scorso 18 luglio al primo scrutinio con la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto

Per decreto ministeriale da mercoledì 3 agosto 2022 il prof. Giuseppe Zimbalatti è nominato rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per i prossimi 6 anni. Il prof. Giuseppe Zimbalatti è stato eletto lo scorso 18 luglio al primo scrutinio con la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Succede al rettore prof. Feliciantonio Costabile che come decano di Ateneo ha indetto celermente le elezioni che hanno portato alla sua designazione.

Già dopo di essa il prof. Zimbalatti, in sinergia con il prof. Costabile, ha iniziato subito ad assumere responsabilità programmatiche per lo sviluppo dell’Ateneo e per la sua crescita nell’imminenza del nuovo anno accademico. Ricordiamo che, nella giornata di ieri, il neo rettore aveva subito un attentato con l’incendio dell’auto.