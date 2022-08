Reggio Calabria, prende il largo Marinai Solidali con ANMI e Anna Barbaro | FOTO

26 Agosto 2022 20:52

Prende il largo Marinai Solidali, l’attività sportiva realizzata dall’ANMI di Reggio Calabria con Anna Barbaro come special guest della seconda edizione

Riprende il largo Marinai Solidali, attività sportiva realizzata dall’ANMI di Reggio Calabria per fare rete a sostegno alle fasce deboli della popolazione. Sull’imbarcazione VENTO DEL SUD della Lega Navale sezione di Reggio Calabria Sud, PARTNER della INIZIATIVA, l’equipaggio lascia gli ormeggi con Paolino a bordo, ragazzo socievole e curioso. Special Guest della Seconda Edizione di Marinai Solidali è l’Atleta paralimpica Anna BARBARO. L’Argento nel Triathlon, all’anniversario della sua vittoria, rilascia l’intervista e diventa testimonial d’eccellenza nella costruzione di questa operazione solidale.

Il suo percorso di riorganizzazione delle sue attività e l’impegno per raggiungere la Medaglia, la tenacia e la dedizione in ogni nuova sfida, a sostegno dell’iniziativa, il valore delle attività di Volontariato sono i temi affrontati.

I Marinai Solidali affiancano le persone che desiderano avvicinarsi alla navigazione da diporto, donando se stessi ed il proprio tempo libero; s’impegnano a organizzare le occasioni per vivere insieme in mare, nei porti e sulle imbarcazioni a vela; dedicano un sorriso agli altri per creare relazioni interpersonali in particolare con malati e disabili iscritti alle associazioni locali, partendo dai Soci ANMI e rivolgendosi per esteso a tutti coloro che amano le coste e l’ambiente marino.

Emozione ed empatia in campo come in navigazione a vela sono la risorsa per catalizzare energie nel gruppo: un valido equipaggio è quello in cui ciascuno dona ciò che ha. “La volontà dell’ANMI è di praticare la cittadinanza attiva e di navigare in sicurezza, di affiancare i giovani e i meno giovani in difficoltà, di tessere su tutto il territorio nazionale la “rete del mare”, creando “nodi” come soltanto i marinai sanno fare, issando le vele della solidarietà”.

Intervista ad Anna Barbaro

L’ANMI di Reggio Calabria lancia con grande interesse l’intervista all’atleta Anna Barbaro Argento nel Triathlon all’anniversario della sua vittoria; classe 1985, reggina di origine, che racconta il suo successo sportivo ed ha in serbo per tutti una grande novità. Soltanto lo scorso anno, proprio nella ricorrenza di questi giorni, celebrava il suo meritatissimo Argento alle Paralimpiadi di Tokyo nel Triathlon e ricorda con molta soddisfazione lo slancio che quel traguardo le ha dato.

La Presidente del gruppo dell’ANMI di Reggio Calabria Sabrina Martorano parla con lei per far conoscere quanta vita c’è dietro un sogno di vittoria e quante sofferenze dentro ogni successo. Oggi pensa alla costruzione della sua famiglia e quindi ANMI l’ha incontrata a distanza in videocall per non mettere a rischio la sua salute. È in dolce attesa e la bambina avrà la priorità su tutto. “Al momento non so dire se riprenderò gli allenamenti”, dichiara con serenità.

Le esperienze sportive sono fortemente d’aiuto per tutti. La sua conoscenza a tu per tu crea una condizione di estrema calma e le chiediamo se ci racconta con quale sacrificio e con quali stimoli ha superato la sua esperienza della perdita della vista. “Il Volontariato mi ha aiutata: avevo fatto il servizio civile per non-vedenti, presso AMPIV e prima ancora sono stata DAMA UNITALSI; ora sono Terziaria Francescana, ha assistito alcolisti e ragazzi drogati. Sono fortunata: sono stata colpita in un senso, la vista, che non mi ha reso poi così difficile recuperare la mia vita al meglio, perché da persona curiosa avevo chiesto già tutto quello che mi avrebbe aiutata a costruire il mio nuovo modo di vivere”.