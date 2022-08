Reggio Calabria, Lido comunale in totale degrado e abbandono | FOTO

12 Agosto 2022 11:58

Reggio Calabria, le tristi immagini dal Lido Comunale

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato le foto, che pubblichiamo a corredo dell’articolo, del Lido Comunale di Reggio Calabria in totale abbandono e degrado. Il Lido si trova in pieno centro ed è sotto gli occhi dei turisti che visitando la via Marina sono costretti a vedere lo scempio di una struttura in totale abbandono con rifiuti e spazzatura all’interno e cattivo odore essendo diventato un bagno pubblico per i barboni.

La speranza è che si possa prendere in mano la situazione e risistemare una struttura molto grande che da decenni offre ai reggini la possibilità di avere un punto di appoggio per il mare in pieno centro cittadino ma che ultimamente è diventata una discarica.