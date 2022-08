Reggio Calabria: riapertura tapis roulant, tecnici al lavoro | FOTO

1 Agosto 2022 09:40

Reggio Calabria: riapertura tapis roulant, tecnici al lavoro per le verifiche del caso. Le immagini

Sarebbe tutto pronto per la riapertura del tapis roulant a Reggio Calabria (il condizionale è d’obbligo dopo i continui rinvii). Come annunciato in una nota dall’assessore Albanese, oggi dovrebbe essere la giornata chiave per il “ritorno alla normalità”. In questo, come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, i tecnici sono a lavoro per verificare il funzionamento di tutti i sistemi e verificare l’impianto elettrico e di illuminazione.

Se tutto andrà bene, tra qualche ora, la nota scala mobile sarà nuovamente funzionante.