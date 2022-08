Reggio Calabria, lasciano il cane chiuso in auto sotto il sole: due interventi della Polizia Locale | DETTAGLI

25 Agosto 2022 17:07

Reggio Calabria, un cittadino è stato denunciato per maltrattamento di animali dopo aver abbandonato a lungo il cane di un amico in auto sotto il sole

A seguito di specifica segnalazione pervenuta presso la sala operativa del comando di Polizia locale, giovedì scorso (18 agosto) gli agenti del Corpo hanno individuato e denunciato un cittadino che aveva lasciato un cane di piccola taglia chiuso per molto tempo nella propria auto sotto il sole e senza acqua.

All’arrivo della pattuglia, il piccolo pechinese appariva in stato di grave disagio tanto che dai primi sommari accertamenti gli operatori constatano come l’animale fosse in stato di forte disidratazione; si palesava infatti molto agitato e schiumava copiosamente bava.

Dopo aver individuato il titolare del veicolo che faceva scendere la bestiola per le cure del caso, gli agenti del Comando di Viale Aldo Moro procedevano agli accertamenti ed alle contestazioni di rito. Il soggetto, che si appurava successivamente essere un amico del proprietario del cane, veniva deferito all’autorità giudiziaria per maltrattamento di animali.

La bestiola nonostante la temperatura equatoriale della mattinata in cui sono successi i fatti ( oltre 35 gradi) dovrebbe cavarsela nonostante le gravi conseguenze provocate dall’esposizione prolungata alla canicola agostana.

È il secondo intervento della polizia locale per consimili fatti in pochi giorni.