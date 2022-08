Reggio Calabria, la solidarietà del segretario di Pro Italia ad Angela Martino

14 Agosto 2022 12:44

Reggio Calabria, la solidarietà all’assessore Angela Martino da parte del segretario di Pro Italia

“La solidarietà non è dare, ma agire contro le ingiustizie, le stesse che l’Assessore Angela Martino, ha subito vigliaccamente per inutili demagogie. Giunga la solidarietà dalla segreteria metropolitana di Pro Italia 🇮🇹“. Lo afferma in una nota Giuseppe Joe Puntillo.