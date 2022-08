7 Agosto 2022 10:41

Reggio Calabria, la denuncia di un papà stanco per le disastrose condizioni della città

“Questa è la situazione che si trova sul Lungomare di Reggio Calabria, siamo costretti ad attendere, prima di proseguire la nostra passeggiata, in quanto le radici hanno preso il posto del marciapiede e lo spazio restante non è sufficiente per far transitare un passeggino. D’altro canto questa situazione mi riporta ai primi degli anni 90, per questo amarcord devo ringraziare il sindaco”. La denuncia di un papà di Reggio Calabria stanco per le condizioni della città.