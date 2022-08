Reggio Calabria, la 5ª B del Piria si riunisce dopo 39 anni tra aneddoti e risate

21 Agosto 2022 10:23

Reggio Calabria, rimpatriata di classe per la 5ª B del Piria dopo ben 39 anni

Dopo ben 39 anni dal diploma, gli alunni della 5ª sezione B dell’istituto Tecnico “Raffaele Piria” di Reggio Calabria, si riunisce.

Si sono incontrati e hanno festeggiato insieme ricordando il tempo trascorso tra i banchi di scuola confermando, semmai fosse necessario, che il tempo che si passa in classe è fondamentale e resta per sempre nel cuore.

Una serata all’insegna delle risate e degli aneddoti raccontati più e più volte sempre affermando però: “quanto ci siamo divertiti”.

Alla rimpatriata ha partecipato quasi tutta la classe e qualcuno ricorda perfino l’elenco in ordine alfabetico: Canale, Candido, Federico, Fiaccola, Labate, Laganà, Misiano, Neri, Praticò, Rumi, Zappia.

Al termine della serata una promessa per il prossimo anno per festeggiare l’importante tappa dei 40 anni dal diploma dove nessuno dovrà essere assente perché non saranno ammesse giustificazioni.