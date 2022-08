Reggio Calabria: dall’8 agosto al 30 settembre istituite zone a traffico limitato | INFO e DETTAGLI

3 Agosto 2022 18:03

Reggio Calabria: a partire dall’8 agosto e fino al prossimo 30 settembre, sarà istituita la Zona a traffico limitato in diverse vie della città

A partire dall’8 agosto e fino al prossimo 30 settembre, sarà istituita la Zona a traffico limitato in diverse vie di Reggio Calabria, consultabili scaricando il relativo allegato dal portale istituzionale https://www.reggiocal.it/Documenti/Details/3328. Per questo motivo, la limitazione alla circolazione viaria sarà operativa dalle ore 20:00 alle ore 02:00 del giorno successivo. Le strade interessate dall’ordinanza del settore comunale alla Polizia Municipale e Viabilità saranno riconoscibili dall’installazione di apposita segnaletica verticale. La circolazione nelle Ztl, ovviamente, sarà consentita ai veicoli di polizia e di soccorso, oltre che ai residenti. Questi ultimi, potranno richiedere il relativo permesso al transito presso l’Ufficio Tecnico del Traffico della Caserma “Macheda-Marino” di via Aldo Moro, 18.

Ulteriori informazioni in merito al provvedimento potranno essere richieste, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, contattando i seguenti numeri telefonici: 0965/3622856-853.