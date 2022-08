Reggio Calabria, grave intimidazione a Cannizzaro: colpi di pistola alla vetrata della segreteria

23 Agosto 2022 22:35

Reggio Calabria, grave intimidazione al deputato reggino di Forza Italia Francesco Cannizzaro

Tre colpi di pistola calibro 38 sono stati sparati da persone non identificate a Reggio Calabria sulla vetrata della segreteria politica di Francesco Cannizzaro, giovane deputato di Forza Italia ricandidato alle elezioni politiche del 25 settembre. L’intimidazione è avvenuta in serata, poco prima delle 21:00, a pochi metri da Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria.

All’interno dei locali era in corso una riunione politica a cui stava partecipando lo stesso Cannizzaro e alcuni suoi collaboratori. Fortunatamente nessuna delle persone presenti è rimasta ferita, ma è stata grande la paura per tutti i componenti dello staff del deputato che erano regolarmente al lavoro proprio oltre la vetrata in cui si sono conficcati i proiettili. La vetrata non era blindata, ma dava sulla strada ed era realizzata in modo rinforzato: questo particolare ha evitato che i proiettili la bucassero provocando una strage.

Sul posto, immediatamente chiamati dallo stesso deputato, sono intervenuti gli agenti delle volanti e la scientifica che hanno avviato le indagini, anche per ricostruire la natura dell’intimidazione e se sia legata alle elezioni del prossimo 25 settembre, in cui Cannizzaro è candidato nel collegio uninominale di Reggio Calabria.

Occhiuto: “contro Cannizzaro indegna intimidazione, la Calabria schifa la criminalità”

“Solidarietà all’amico e deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro e ai suoi collaboratori per l’indegna intimidazione subita questa sera a Reggio Calabria. Quanto accaduto è gravissimo e ripugnante.

La nostra è una Regione di persone perbene, che schifa la ‘ndrangheta, la mafia e la criminalità organizzata, e che vuole isolare i violenti e le mele marce. La giunta regionale condanna fermamente questo episodio e chiede agli inquirenti di fare piena luce. Che questi malviventi vengano individuati e assicurati al più presto alla giustizia”. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Calabria, Salvini: “la mia solidarietà a Cannizzaro”

“La mia solidarietà a Francesco Cannizzaro, ai militanti e ai cittadini reggini, con la certezza che nessuno si farà spaventare da violenti e delinquenti“. Lo dice in una nota il leader della Lega Matteo Salvini dopo i colpi di pistola sparati contro la vetrata della segreteria di Forza Italia a Reggio Calabria.

Matilde Siracusano: “vicina all’amico e collega reggino, non ci piegheremo nè indietreggeremo”

“Sincera solidarietà all’amico e collega Francesco Cannizzaro e ai suoi più stretti collaboratori, vittime di un vile attentato questa sera a Reggio Calabria. Sono certa che la squadra di Forza Italia non si farà in alcun modo intimidire da gesti criminali e indecenti come quello di oggi. La nostra comunità andrà avanti con determinazione, senza piegarsi né indietreggiare. I mafiosi, non trovo altro termine per definire gli autori di questa azione, vanno individuati, isolati, e neutralizzati”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.