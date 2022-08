Reggio Calabria, splendida installazione luminosa dei Bronzi proiettata su un albero del centro | FOTO

17 Agosto 2022 10:53

Splendida installazione luminosa con la faccia di una delle due statue proiettata su un albero del centro, vicino al Museo: un contrasto di colori affascinante, una gigantografia che colpisce per grandezza e originalità

“E’ solo l’inizio, un punto di partenza”. Lo hanno affermato ieri, direttamente dalla sala dei Bronzi al Museo, il direttore del MArRC Malacrino e la vicepresidente regionale Princi. E’ solo l’inizio per ciò che concerne il riscatto della Calabria attraverso i due storici simboli e l’occasione di rilancio di un territorio che può dare molto di più. In primis, attraverso le iniziative in atto, passate, presenti e future, che hanno l’obiettivo di attrarre turisti da tutto il mondo.

Ci sono le idee della Città Metropolitana, quelle della Regione e quelle del Comune ma anche iniziative “extra”, come ad esempio la torta realizzata ieri da Conpait al bergamotto. E poi anche, sempre nella serata di ieri, giorno del 50° compleanno dal ritrovamento dei Bronzi, la splendida installazione luminosa con la faccia di una delle due statue proiettata su un albero del centro, vicino al Museo. Un contrasto di colori affascinante, una gigantografia che colpisce per grandezza e originalità. E anche il Sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà ne apprezza il gesto: “E buon compleanno ai Bronzi di Riace! E grazie a chi ha pensato questa bellissima installazione luminosa per celebrare uno dei simboli identitari più forti ed antichi della nostra città”, ha scritto sui social.