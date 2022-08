Reggio Calabria, incidente sul raccordo autostradale: soccorsi in corso | LIVE

19 Agosto 2022 21:52

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, precisamente nella carreggiata Nord tra gli svincoli di Ravagnese e Arangea, all’altezza di una immissione da via Maldariti. Nell’incidente sono coinvolte almeno due auto: una riporta gravi danni ed è completamente schiantata sul muro.

La dinamica del sinistro non è chiara, nè sono note al momento le conseguenze sugli occupanti dei veicoli: sul posto è prontamente intervenuta la polizia stradale che sta segnalando il sinistro per evitare che altre auto in transito vengano coinvolte, con segnalazioni di emergenza e in attesa di ulteriori soccorsi.