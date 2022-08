Reggio Calabria, incendiata l’auto del neo rettore Zimbalatti

2 Agosto 2022 13:09

Reggio Calabria, il prof. Zimbalatti è stato vittima di un grave atto intimidatorio

Grave episodio intimidatorio nelle scorse ore a Reggio Calabria dove ignoti hanno incendiato l’automobile del neo rettore Zimbalatti. La comunità accademica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria esprime la propria solidarietà al prof. Zimbalatti, vittima di un grave gesto intimidatorio perpetrato nei suoi confronti. “L’Ateneo ripone la massima fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine affinché assicurino alla giustizia i responsabili”.

Incendio all’auto del Rettore Zimbalatti, la vicinanza della Città Metropolitana

“Massima solidarietà al rettore dell’Università “Mediterranea”, Giuseppe Zimbalatti, e piena fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine perché individuino, al più presto, gli autori di un gesto vile e vigliacco”. E’ quanto afferma, in una nota stampa, il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, nel commentare l’atto intimidatorio perpetrato ai danni del neo Rettore dell’ateneo reggino. Solidarietà in una nota è stata espressa anche dal Consigliere metropolitano delegato Giuseppe Giordano che proprio pochi giorni fa aveva preso parte alla cerimonia per il 40ennale dell’Università, alla presenza del neo eletto Rettore Giuseppe Zimbalatti.

“Il nostro – affermano i rappresentanti di Palazzo Alvaro – si conferma un territorio delicato e complesso, dove dinamiche perverse sono alimentate da balordi che pensano di poter intimidire persone laboriose e rette. A pochi giorni di distanza dall’incendio dell’autovettura di un giornalista, infatti, oggi siamo costretti a dover intervenire a seguito di un nuovo rogo che ha colpito il mezzo privato del rettore Zimbalatti. Sia chiaro, lo ribadiamo ancora una volta: non c’è diritto di cittadinanza per chi compie simili atti ignobili e macchia l’onore e la reputazione di una comunità intera. Perché il danno causato non è soltanto alla singola persona, ma ad una città sana e onesta che non si piega e non si piegherà mai al volere criminale”.

“Al rettore Zimbalatti ed alla sua famiglia – ha poi aggiunto il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace – va il mio più affettuoso abbraccio in questo momento particolare che offende le coscienze e l’animo delle persone oneste. Sono certo che gli inquirenti riusciranno a fare piena luce su un fatto grave e, al tempo stesso, quale sindaco metropolitano facente funzioni, rinnovo la vicinanza dell’intera Città Metropolitana, dell’intero Consiglio Metropolitano, al magnifico Rettore, invitandolo ad andare avanti, come ha sempre fatto, potendo contare sul supporto di Palazzo Alvaro e di tutta la Reggio onesta”.

La solidarietà del Circolo di Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco”

“Un vile atto di intimidazione non fermerà un grande Uomo e un Professionista integerrimo“. Il Circolo FdI “Antonio e Ciccio Franco” esprime “piena ed incondizionata solidarietà al Rettore dell’Università Mediterranea, Prof. Giuseppe Zimbalatti, per il grave atto intimidatorio subito. La vigliaccheria di chi agisce nell’ombra, la violenza di chi aggredisce, non deve appartenere alla nostra società. Il confronto e il dialogo non possono e non devono mai trascendere in atti che violino la libertà e la proprietà individuale. Siamo certi – conclude la nota di Fratelli d’Italia – che la Magistratura farà piena luce, nel più breve tempo possibile, sul deprecabile atto accaduto e consegnare gli autori e mandanti alle patrie galere. Come siamo certi, che il Prof. Zimbalatti continuerà con la professionalità, la tenacia e l’abnegazione che da sempre lo caratterizza, ad operare nell’interesse dell’Istituzione che rappresenta, per la crescita sociale e culturale dei nostri ragazzi e della città intera”.

Intimidazione al prof. Zimbalatti, la solidarietà del presidente del consiglio regionale

“Atto odioso e vigliacco ai danni del Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria”. Nell’esprimergli la più sincera vicinanza, il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, afferma: “Chi si muove nell’illegalità, credendo così di condizionare la massima espressione dell’Ateneo in riva allo Stretto, si sbaglia di grosso. Le Istituzioni calabresi sono al fianco di chi rappresenta la Calabria migliore. Con l’auspicio che le autorità preposte facciano presto luce sull’accaduto, sono certo – aggiunge il presidente Mancuso – che il vile atto subito nelle scorse ore, non fermerà l’impegno accademico e professionale al quale è chiamato il prof. Giuseppe Zimbalatti“. Ad avviso del presidente Mancuso: “il settore aeroportuale è un asset essenziale per lo sviluppo sociale ed economico della Calabria, che possiede un sistema aeroportuale in grado di dare una reale competitività funzionale ad un’area geografica sempre più strategica all’interno del bacino del Mediterraneo”.

Attentato Zimbalatti, Martorano: “gesto vile da condannare”

Il presidente dell’Automobil Club di Reggio Calabria, Giuseppe Martorano sull’attentato subito dal neo rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti. “L’Automobile Club di Reggio Calabria -sono le parole del presidente- e tutte le sue componenti esprimono profonda vicinanza al rettore Zimbalatti. Un atto vile contro una persona che ha sempre agito con chiarezza ed estrema trasparenza. Quanto accaduto oggi richiede estrema attenzione da parte di tutti.Auspico che vengano prontamente individuati i responsabili”.