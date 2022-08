Reggio Calabria, tutto pronto per l’inaugurazione di Casa Ludos: attesa per l’affiliazione con una squadra di A

25 Agosto 2022 15:07

Tutto pronto per l’inaugurazione di Casa Ludos al Parco Lineare Sud di Reggio Calabria

Il Centro sportivo posizionato al Parco Lineare Sud (RC), oggetto di lavori di restyling in questi giorni, è pronto a presentarsi al proprio pubblico tirato a lucido. Mercoledì 31 Agosto alle ore 20, infatti, i bambini della Scuola Calcio Academy Ludos Vecchia Miniera insieme alle famiglie e gli appassionati neroarancio potranno finalmente accedere all’interno della struttura sportiva e iniziare a familiarizzare con quella che diventerà la propria Casa.

Ma le novità non finiscono qui, infatti è in via di definizione per la Ludos Vecchia Miniera un importante affiliazione con una nota società di Serie A. Mancano pochi dettagli e poi il Presidente Adriano Minniti potrà apporre la firma per una prestigiosa collaborazione che andrà ad arricchire il bagaglio formativo degli Istruttori neroarancio, dettando le linee guida per una florida programmazione sportiva. Si ricorda che il numero telefonico per avere informazioni sulle attività di Scuola Calcio o per affittare il campo sportivo è il 3792018000.