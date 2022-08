Reggio Calabria, il ricavato della commedia “L’occhiu da ‘ggenti” devoluto alla Croce Rossa Italiana

27 Agosto 2022 15:32

Il ricavato della commedia “L’occhiu da ‘ggenti” di Manuela Priolo devoluto alla Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria

In data 25 Luglio 2022 ha avuto luogo presso la straordinaria cornice del Catonateatro Arena Aberto Neri, la commedia in tre atti di Manuela Priolo dal titolo ”l’occhiu da ‘ggenti”. Lo spettacolo ha visto protagonista la compagnia “Metà Teatro” che ha voluto regalare una piacevolissima e frizzante serata ai cittadini, permettendo loro di tornare a sorridere dopo due anni di terrore per la pandemia che ha investito a 360 gradi la vita di ognuno.

Lo scopo dello spettacolo sposa una nobilissima causa, il ricavato della stessa è stato devoluto in beneficenza a due enti molto attivi sul territorio, uno di questi il comitato di Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria, che ha aperto le porte al Dott. Filippo Genovesi che in collaborazione con l’area sociale del comitato (la cui delegata è la dott.ssa Valentina Barracato) hanno avviato l’attività di raccolta fondi. La Presidente Daniela Marcella Dattola insediata insieme al consiglio in piena emergenza Covid, ringrazia commossa i colleghi e artisti per la sensibilità nei riguardi dell’associazione umanitaria punto di riferimento del territorio Reggino.