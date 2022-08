Reggio Calabria, il nuovo Pattugliatore P04 “OSUM” fa tappa presso il porto

12 Agosto 2022 10:52

Reggio Calabria, Pattugliatore Multiruolo P.04 “Osum” solo lo scorso 4 agosto ha intrapreso una lunga missione addestrativa e operativa che interesserà l’intera fascia costiera nazionale

Nella giornata di sabato 13 agosto, ore 10.30, alla presenza del Comandante Regionale Calabria delle Fiamme

Gialle, il nuovo Pattugliatore P04 “OSUM” della Guardia di Finanza, ormeggiato presso il porto di Reggio

Calabria, sarà presentato alle massime autorità provinciali e alla stampa locale.

Il Pattugliatore Multiruolo P.04 “Osum”, unità ammiraglia della flotta navale della Guardia di Finanza, sempre

più moderna, tecnologicamente avanzata nonché multiruolo, solo lo scorso 4 agosto ha intrapreso una lunga

missione addestrativa e operativa che interesserà l’intera fascia costiera nazionale, giungendo nella giornata

odierna presso il porto di Reggio Calabria.

Prima unità navale della nuova “classe Bandiera”, è la più grande nella storia del Servizio Navale della Guardia

di Finanza, con un dislocamento di 500 tonnellate, una lunghezza di circa 60 metri, una larghezza di 9,5 metri ed

un pescaggio di 3,5 metri. Oltre che per le dimensioni, si caratterizza per la capacità di assicurare, anche per

lunghi periodi e in condizioni meteo marine particolarmente proibitive, la funzione di polizia del mare e di

sorveglianza dei confini marittimi nazionali ed europei grazie alla prua “ad ascia” e alla innovativa propulsione

“green” Diesel-Elettrico, che ne assicura una ragguardevole autonomia operativa di circa 15 giorni di

navigazione continuativa, con una copertura di almeno 2000 miglia nautiche, alla velocità di 18 nodi.

L’unità, munita di modernissimi sistemi di navigazione, comunicazione e di scoperta radar, ha un equipaggio di

30 militari e l’ulteriore possibilità di ospitare funzionari europei nel corso delle operazioni internazionali

congiunte promosse dalla Agenzia Europea Frontex.

Il Pattugliatore dispone, inoltre, di un’area idonea a consentire il decollo e l’atterraggio di un sistema aeromobile

a pilotaggio remoto, aumentando così notevolmente la capacità di scoperta e di intervento a largo raggio, anche

con l’ausilio dei due battelli di 9 metri di lunghezza, per le operazioni di abbordaggio e controllo del naviglio

sospetto.